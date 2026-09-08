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Real Madrid logra trabajado triunfo ante el Inter en Champions League
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Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 15:09
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