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Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé Ha hecho historia este verano

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió que él entiende el premio del Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador de la temporada, como a un futbolista que “echa de menos” cuando se retira y no por los títulos colectivos, a la vez que aseguró que, para él, el merecedor de este premio es su futbolista Kylian Mbappé.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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