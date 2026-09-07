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Mbappé “Puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro”

El francés Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, reivindicó sus opciones de ganar el próximo Balón de Oro al haber sido en el máximo goleador de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y erigirse como el mejor anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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