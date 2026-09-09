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DT de Alajuelense habla de la crisis y desafía al Marathón: "Tenemos que reaccionar"

El técnico de los Manudos no esconde el mal momento que vive el club, pero dejó claro que buscarán reaccionar ante el Monstruo Verde.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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