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PSG da escandalosa goleada al Slovan de Bratislava en Champions

El equipo parisino busca el tricampeonato en esta nueva edición de la Champions.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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