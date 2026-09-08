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Formado en la Kennedy: Jafet Escalante, el juvenil que moldea su sueño olímpico

El juvenil conquistó la medalla de oro en Juegos CODICADER 2026 y se alista para representar a Honduras en Juegos Olímpicos de la Juventud Senegal 2026.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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