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Silvio Rudman espera estadio lleno mañana y envía mensaje al Alajuelense

El entrenador argentino espera que la afición llene mañana el estadio Morazán.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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