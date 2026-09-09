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Silvio Rudman espera estadio lleno mañana y envía mensaje al Alajuelense
El entrenador argentino espera que la afición llene mañana el estadio Morazán.
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Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 17:09
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