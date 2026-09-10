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Javier López tras la goleada al Alianza: "vamos a ir a ganar a El Salvador"

El DT español valoró el 3-0 ante Alianza, fue autocrítico con Motagua y advirtió que irán a El Salvador en busca de otra victoria.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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