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Cortes de energía el 11 de septiembre: consulte el listado
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Manchester United reaparece en la Champions y aplasta a su rival
Manchester United está nuevamente en el escenario más importante del fútbol europeo y celebró su regreso a la UEFA Champions League con una contundente goleada.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 17:09
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