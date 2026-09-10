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Manchester United reaparece en la Champions y aplasta a su rival

Manchester United está nuevamente en el escenario más importante del fútbol europeo y celebró su regreso a la UEFA Champions League con una contundente goleada.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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