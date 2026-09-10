  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Bayern le pasa por encima al Bodo/Glimt en su debut en la Champions

El equipo alemán no tuvo piedad y le recetó una paliza al club noruego.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos