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Óscar “Pescado” Bonilla: ¿podría recuperar su libertad? Esto se sabe

El caso del exfutbolista hondureño vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que durante esta última semana se registraran nuevos movimientos relacionados con su situación.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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