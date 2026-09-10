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“Por andar con mujeres casadas”: el rótulo que dejaron junto a un hombre asesinado en Choloma

Las autoridades investigan si el mensaje dejado junto al cadáver podría estar relacionado con el móvil del crimen

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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