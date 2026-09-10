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Dos jóvenes son ultimados a balazos en distintos hechos en La Ceiba

Los dos crímenes ocurrieron durante la madrugada de este jueves en la ciudad.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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