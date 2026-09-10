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Detienen a mujer con más de 11 mil dólares en aeropuerto ceibeño

La Policía de Fronteras capturó este jueves a una mujer en el aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba, cuando pretendía salir de la ciudad con más de once mil dólares en efectivo, (unos 302 mil lempiras.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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