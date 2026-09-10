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Cae alias Checho, sospechoso de extorsionar a comerciantes en Yoro

El sospechoso fue detenido por su presunta participación en casos de extorsión contra comerciantes.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 08:09 -
  • Redacción La Prensa
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