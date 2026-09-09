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Kritza Pérez lleva al Congreso propuesta de emergencia por asesinatos de mujeres

Más de 200 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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