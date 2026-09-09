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Presidente Asfura anuncia obras para prevenir inundaciones y descongestionar San Pedro Sula

Durante su visita a San Pedro Sula, el mandatario explicó que su Gobierno trabaja en el mantenimiento de canales y en el reforzamiento de los bordos para mitigar los efectos de las crecidas durante la temporada lluviosa.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 23:09 -
  • Redacción La Prensa
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