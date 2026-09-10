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Honduras adopta la inteligencia artificial pero enfrenta una brecha tecnológica

La industria hondureña avanza en el uso de inteligencia artificial, pero permanece entre los “exploradores” de América Latina por sus limitaciones para integrarla de forma más amplia y sostenida

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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