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Detienen a joven acusado de extorsionar a comerciantes en Yoro

Durante el operativo se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro extorsivo, un teléfono celular y una motocicleta

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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