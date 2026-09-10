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Cortes de energía este 10 de septiembre: consulte el listado
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Detienen a joven acusado de extorsionar a comerciantes en Yoro
Durante el operativo se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro extorsivo, un teléfono celular y una motocicleta
Redacción La Prensa
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Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:09
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Redacción La Prensa
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