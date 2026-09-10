  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Juan Carlos Canales Lagos será sentenciado por dos asesinatos

Canales Lagos fue declarado culpable por los asesinatos de Osman Merari Sanabria Deras y Alex Orlando Martínez, ocurridos el 4 de abril de 2010 en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos