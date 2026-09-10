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Apagones en Honduras continuarán por falta de combustible y generación

El gerente de la Enee no responde por los racionamientos que afectan a más de 27 subestaciones y 70 circuitos a diario

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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