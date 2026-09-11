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Nueva York recuerda a las víctimas del 11 de septiembre con 2,977 luces

El homenaje ilumina el cielo con una luz por cada persona que murió en los atentados de 2001, incluidos cuatro hondureños.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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