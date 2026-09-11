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Sequía en Honduras: impacto en alimentos, energía y economía

La sequía en Honduras que se extenderá hasta 2027 amenaza la producción de alimentos, la ganadería, la energía y la economía.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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