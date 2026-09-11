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“Queremos una gestión centrada en el paciente”, doctor Edgardo Iraheta, nuevo director del Mario Rivas.

El doctor Edgardo Iraheta asumió como nuevo director del Hospital Mario Rivas y plantea priorizar la atención de los pacientes.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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