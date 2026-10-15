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Lula promete transporte público gratuito los fines de semana

Lula dijo que el presupuesto para financiar el transporte público gratuito saldrá del que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 17:17 -
  • Agencia EFE
Lula promete transporte público gratuito los fines de semana

Lula aseguró que la medida pretende que los trabajadores puedan pasear y ser felices aprovechando el fin de semana.

 foto: EFE

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este jueves, a diez días de la segunda vuelta de las elecciones, que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

Lula hizo la promesa en un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que la medida pretende que los trabajadores puedan pasear y "ser felices" aprovechando el fin de semana, después de que el Congreso Nacional aprobó en la víspera la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

En el video, Lula dijo que el presupuesto para financiar el transporte público gratuito saldrá del presupuesto que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos.

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En algunas capitales brasileñas, como el caso de Brasilia y São Paulo, los autobuses municipales son gratuitos los domingos, gracias a iniciativas impulsadas por las autoridades locales, en ambos casos de partidos conservadores.

Lula , de tendencia progresista, ha multiplicado los anuncios de carácter social en las últimas semanas, en un intento de remontar los dos puntos medidas porcentuales de ventaja que le sacaron al candidato opositor, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de los comicios.

Entre otras medidas, ha anunciado la concesión de subsidios a los combustibles , créditos baratos a taxistas y la condonación de deudas a los pequeños empresarios.

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Estas pueden costar a las arcas públicas entre 180.000 y 25.000 millones de reales (entre medidas 35.000 y 49.000 millones de dólares) anuales, según cálculos de medios de comunicación.

Flávio Bolsonaro , quien propugna un corte de gastos públicos, criticó el aluvión de ayudas y, el martes, dijo que Lula está intentando "comprar votos".

En la primera vuelta , celebrada el 5 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula y ambos volverán a enfrentarse por la jefatura de Estado el próximo 25 de octubre.

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Agencia EFE
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