El venezolano Miguel Henrique Otero, premiado en Madrid por su periodismo independiente

Madrid, España. El periodista venezolano Miguel Henrique Otero , presidente editor del diario El Nacional , el empresario peruano Carlos Vargas Loret de Mola y el argentino Alejandro Roemmers recibieron este jueves los galardones Madrid, Capital de Iberoamérica por su contribución a fortalecer las relaciones entre la ciudad española y la sociedad iberoamericana. Otero (premio Conexión y Comunicación) fue reconocido por su trabajo al frente de uno de los medios de comunicación más reconocidos de Venezuela y por su compromiso con el periodismo independiente . Con su liderazgo, el diario fue pionero en América Latina de transformación digital y diversificó su actividad editorial.

Desde Madrid, donde reside Otero, se ha consolidado El Nacional como un "referente informativo para Venezuela y la comunidad iberoamericana", según un comunicado del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que organiza estos premios con el Ayuntamiento de Madrid. "Tengo que agradecerle a España lo que ha hecho por todos los venezolanos, acogiendo a más de 500.000 venezolanos que huyeron del régimen", subrayó Otero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Vargas Loret de Mola (Iniciativa Empresarial) fue premiado por su grupo (Andino Investment Holding), presente en Perú, México y España, y especializado en infraestructuras, logística, servicios financieros y desarrollo inmobiliario.