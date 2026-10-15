Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de los nuevos cargos de tortura

Estados Unidos. El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Maduro y Flores comparecieron en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ante el juez federal Alvin Hellerstein una semana después de que la Fiscalía les acusara de conspiración para cometer torturas y extendiera a ambos el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo pesaba contra el depuesto líder.

Preguntado por el juez, Maduro se declaró no culpable y aseguró que está basada en “falsas acusaciones y testimonio contra su persona”. Según dijo, se trata de una “suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado”.

Flores, por su parte, fue más comedida y se limitó a declararse “completamente inocente” y “no culpable” de los nuevos cargos. Ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

Esta fue una de las pocas veces que se pudo escuchar hablar a ambos desde que fueron presentados ante la justicia estadounidense el pasado mes de enero tras ser arrestados en Caracas y trasladados a Nueva York. Tras su declaración, la audiencia se centró en el calendario a seguir.