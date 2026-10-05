EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

Nueva York, Estados Unidos. El Gobierno estadounidense rechaza que Nicolás Maduro pueda gozar de inmunidad en el proceso penal que afronta en Nueva York y sostiene que Venezuela no ha reclamado esa protección para el expresidente, aunque sí la ha solicitado para la presidenta interina, Delcy Rodríguez. En un memorando presentado el pasado viernes por la noche ante el juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía estadounidense afirma que "Venezuela no ha afirmado" que Maduro o su esposa, Cilia Flores, sean inmunes al proceso penal abierto en Estados Unidos "ni en ningún otro procedimiento" pendiente en el país. El Gobierno estadounidense contrapone esa situación a la de Rodríguez, cuya inmunidad sí ha sido reclamada por Caracas y reconocida por Washington.

Según el documento judicial, el 14 de mayo la Embajada de Venezuela presentó una nota diplomática en la que transmitió una solicitud formal del Gobierno venezolano para que EE.UU. concediera a Rodríguez inmunidad como jefa de Estado en el caso civil 'Kenemore vs. Maduro', abierto en Florida, y en el que figuran como demandados tanto Rodríguez como Maduro. Después, el 20 de julio, EE.UU. comunicó al tribunal de Florida que Rodríguez era la jefa de Estado de Venezuela y que, por ello, gozaba de inmunidad frente a esa demanda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Fiscalía añade que Venezuela tampoco solicitó inmunidad para Maduro en ese caso.