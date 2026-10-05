Detienen a nueve personas en México en operativos contra el robo a transportistas

Ciudad de México, México. Autoridades mexicanas detuvieron a nueve personas y aseguraron más de un centenar de inhibidores de señal, armas, vehículos y mercancía robada durante dos operativos contra el robo al autotransporte federal en el céntrico estado de San Luis Potosí, informó este lunes el Gabinete de Seguridad. Los operativos se realizaron en el municipio de San Luis Potosí tras investigaciones que permitieron identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles presuntamente utilizados para resguardar mercancía robada, según un comunicado de la dependencia. Con los datos recabados, un juez autorizó dos órdenes de cateo ejecutadas por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

En uno de los inmuebles fueron detenidas nueve personas, entre ellas un hombre identificado por las autoridades como presunto líder de una facción delictiva con presencia en la región. Además, los agentes aseguraron siete armas cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, 72 inhibidores de señal portátiles y más de 1,500 antenas para estos dispositivos, empleados para interferir comunicaciones y sistemas de geolocalización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También localizaron dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, baterías para vehículos y dispositivos electrónicos.