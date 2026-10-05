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EEUU confía en la seguridad de la base aérea de Reino Unido pese a retirar bombarderos

Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en la base aérea de RAF Fairford, según confirmó un funcionario del Departamento de Defensa

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 10:01 -
  • Agencia EFE
EEUU confía en la seguridad de la base aérea de Reino Unido pese a retirar bombarderos

Un bombardero Lancer en la base de RAF Fairford en Gloucestershire, Reino Unido, el pasado 28 de septiembre.

foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este lunes que confía en "la seguridad" de la base militar aérea de Fairford, en el oeste de Inglaterra, a pesar de que el Pentágono retiró de allí a todos sus bombarderos tras un presunto complot terrorista.

"Confiamos en la seguridad de todas nuestras bases, porque, en teoría, todas pueden estar amenazadas en cualquier momento. Por eso cuentan con tantas medidas de seguridad a su alrededor", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a la prensa antes de abordar un avión rumbo a una gira europea que lo llevará a Islandia, Grecia y Portugal.

Rubio añadió que Estados Unidos ha trabajado "muy estrechamente" con el Reino Unido en la investigación relacionada con la base y aseguró que las autoridades británicas "no podrían haber sido más cooperativas".

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En la misma comparecencia, el secretario de Estado atribuyó la retirada de los bombarderos B-1 de dicha base a "rotaciones regulares" que el Pentágono realiza con sus activos militares.

"Yo no vincularía directamente lo ocurrido la semana pasada con los movimientos que se realizaron. La única razón por la que ustedes se fijan en cuántos aviones hay en Fairford es por la amenaza que se produjo la semana pasada", declaró a la prensa.

Hace una semana, cinco hombres —todos británicos, de entre 22 y 25 años y residentes en Londres— fueron detenidos en las inmediaciones de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, en inglés) bajo sospecha de participar en un complot terrorista. Posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza.

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Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en la base aérea de RAF Fairford, según confirmó este domingo a EFE un funcionario del Departamento de Defensa.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró la semana pasada que había "indicios" de participación iraní en el presunto complot cerca de la instalación militar, utilizada también por Estados Unidos, una acusación que Teherán ha negado.

Fairford ha acogido en los últimos meses a bombarderos estadounidenses, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a utilizar bases británicas para ataques "defensivos" contra Teherán durante el conflicto en Oriente Medio.

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