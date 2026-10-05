EEUU confía en la seguridad de la base aérea de Reino Unido pese a retirar bombarderos

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este lunes que confía en "la seguridad" de la base militar aérea de Fairford, en el oeste de Inglaterra, a pesar de que el Pentágono retiró de allí a todos sus bombarderos tras un presunto complot terrorista.

"Confiamos en la seguridad de todas nuestras bases, porque, en teoría, todas pueden estar amenazadas en cualquier momento. Por eso cuentan con tantas medidas de seguridad a su alrededor", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a la prensa antes de abordar un avión rumbo a una gira europea que lo llevará a Islandia, Grecia y Portugal.

Rubio añadió que Estados Unidos ha trabajado "muy estrechamente" con el Reino Unido en la investigación relacionada con la base y aseguró que las autoridades británicas "no podrían haber sido más cooperativas".