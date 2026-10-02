Joven hispana muere en accidente de tránsito en Texas

Texas, Estados Unidos. Una joven hispana de 22 años murió luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en Front Street, cerca de Fairgrounds Road, en Midland, Texas.

Según información preliminar de la Policía de Midland, el accidente ocurrió alrededor de las 6:35 p. m., cuando Anna Rubio Galindo conducía un Honda Accord 2005 y salía de una entrada privada para incorporarse a Front Street.

En ese momento, una Jeep Grand Cherokee 2007 circulaba hacia el oeste por la misma vía. Ambos vehículos colisionaron y el impacto alcanzó directamente el costado del conductor del Honda Accord, donde viajaba la joven.

Tras el accidente, equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a los ocupantes de los vehículos. Sin embargo, las lesiones sufridas por Anna Rubio Galindo fueron de gravedad y fue declarada fallecida en la escena.

Posteriormente, las autoridades notificaron a los familiares de la joven sobre su fallecimiento. Anna tenía 22 años y su muerte ocurrió de manera inesperada como consecuencia de la colisión.