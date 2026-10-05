Canciller talibán asegura en Moscú que la guerra en Afganistán es cosa del pasado

Moscú, Rusia. El jefe de la diplomacia talibán, Amir Khan Muttaqi, aseguró este lunes en Moscú que la guerra en Afganistán ha quedado en el pasado y que "se ha restablecido la seguridad plena en todo el país". "Afganistán ha pasado de una situación en la que la guerra prolongada y la inestabilidad generalizada podían generar preocupaciones de seguridad para la región y el mundo, a un estado de estabilidad, reconstrucción económica y mayor cooperación regional", dijo el ministro durante su intervención en el foro regional conocido como Formato de Moscú. Aseguró que la seguridad "no se define únicamente en términos militares". "En el mundo moderno, la seguridad está directamente vinculada a la economía, el comercio, la energía, el agua, los alimentos, la información, la estabilidad social y la conectividad regional", recalcó.

El ministro talibán insistió en que su Gobierno ha acabado con la amenaza islamista, en referencia al Estado Islámico, y ha gestionado eficazmente la lucha contra el narcotráfico. "Como resultado de las medidas adoptadas contra el cultivo de amapola y la producción de narcóticos en Afganistán, estas actividades se han reducido prácticamente a cero", aseveró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Poco antes, el dirigente talibán se reunió en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien llamó a ayudar a Kabul a combatir el terrorismo, aunque rechazó con ese fin el despliegue de tropas de la OTAN.