China y Pakistán proponen 5 puntos para "restablecer paz y estabilidad" en Oriente Medio

Pekín, China

Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, que incluye un "alto el fuego inmediato" y el inicio de "negociaciones de paz lo antes posible" La propuesta, publicada por la agencia oficial Xinhua tras la reunión mantenida hoy entre ambos, hace hincapié en la necesidad de un cese de las hostilidades "de inmediato" y de "realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto".

Negociaciones de paz

El segundo punto, referente a las negociaciones de paz, insta a "respetar la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la seguridad" tanto de Irán como de los Estados del Golfo, que han sido blanco de las represalias de Teherán por los ataques contra su territorio llevados a cabo por Israel y Estados Unidos.

La cita entre Wang y Dar tiene lugar después de que Islamabad, que trata de posicionarse como intermediario para unas potenciales negociaciones, asegurara que tanto Washington como Teherán han expresado su confianza en Pakistán para facilitar contactos orientados a un acuerdo "integral y duradero", aunque Irán ha negado que exista diálogo directo con EE. UU. y ha señalado que solo ha intercambiado mensajes a través de intermediarios.



Seguridad de objetivos no militares

En la tercera parte de la iniciativa, Islamabad y Pekín exhortan a "garantizar la seguridad de los objetivos no militares" y urgen a "detener de inmediato los ataques contra civiles y objetivos no militares" y "cumplir plenamente con el derecho internacional humanitario". Los dos países asiáticos abogan por "detener los ataques contra infraestructuras críticas como las instalaciones energéticas, las plantas desalinizadoras, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones nucleares civiles", después de que varias de estas infraestructuras en la región se hayan convertido en blanco de ataques durante el conflicto.

Seguridad de vías marítimas

El cuarto apartado hace un llamamiento a "asegurar las vías marítimas", después de que el Estrecho de Ormuz haya quedado bloqueado 'de facto' por Irán.

"China y Pakistán instan a todas las partes a proteger la seguridad de los buques y tripulaciones que permanecen retenidos en las aguas interiores del estrecho de Ormuz, a organizar cuanto antes el paso seguro de buques civiles y comerciales y a restablecer la navegación normal en el estrecho lo antes posible", indica el comunicado. El paso por Ormuz es especialmente sensible para China, dado que cerca del 45 % de sus importaciones energéticas transitan por esa vía.

La primacía de la Carta de Naciones Unidas

El último punto se refiere a "asegurar la primacía" de la Carta de las Naciones Unidas y defiende el "multilateralismo genuino" por el que abogan, según el texto, Pakistán y China. La reunión entre Wang y Dar llega tras la clausura de una ronda de consultas en Islamabad con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes manifestaron su "más pleno apoyo" a la iniciativa paquistaní y coincidieron en que la prolongación del conflicto "no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción".