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Estados Unidos coordina liberación de periodista estadounidense secuestrada en Irak

Se trata de la periodista Shelly Kittleson. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que detuvieron a un individuo que, aseguran, está implicado en el hecho

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:29 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos coordina liberación de periodista estadounidense secuestrada en Irak

Shelly Kittleson habría sido secuestrada en Irak este martes.

 Foto: Instagram Shelly Kittleson
Washington,

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este martes que junto al FBI coordinan acciones para liberar a una periodista estadounidense secuestrada en Irak y asegura que un individuo vinculado a una milicia alineada con Irán fue detenido por supuestamente estar relacionado al hecho.

El Departamento de Estado señaló que está al tanto del secuestro, ocurrido en Bagdad, y que ya había advertido al periodista sobre las amenazas en su contra.

En un mensaje emitido por el subsecretario de asuntos globales, Dylan Johnson, confirmó que Washington continúa coordinando con el FBI para lograr su liberación "lo antes posible".

Asimismo, indicó que las autoridades iraquíes detuvieron a un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizbulá, alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro.

El secuestro fue adelantado por el Ministerio del Interior de Irak y al igual que las autoridades estadounidenses no mencionan la identidad de la periodista pero de acuerdo con el medio Al Monitor se trataría de la colaboradora Shelly Kittleson, que ha contribuido en muchas ocasiones con ese portal.

Washington recordó que Irak se mantiene bajo alerta de viaje de nivel 4 —la más alta— y reiteró su recomendación de no viajar al país bajo ninguna circunstancia y de abandonarlo de inmediato, instando a todos los estadounidenses, incluidos los periodistas, a acatar estas advertencias.

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Agencia EFE
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