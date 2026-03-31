Secretario de Guerra de EEUU advierte al resto de países que deben "dar la cara" en Ormuz

Washington, Estados Unidos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes que cada vez más embarcaciones transitan por el estrecho de Ormuz después de las amenazas del presidente Donald Trump a Irán y advirtió a los países que dependen de la vía de crudo que deben "dar la cara" y asumir su responsabilidad. "Hay muchos más buques transitando hoy que antes, como ha dispuesto el presidente. El presidente (Trump) ha sido claro con Irán: abran la vía al comercio o tenemos opciones, y ciertamente las tenemos", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

Hegseth insistió en que, desde el inicio de la guerra lanzada junto a Israel contra la República Islámica, se han centrado "en desgastar y derrotar" las capacidades de lanzar misiles balísticos de la Armada iraní para "limitar sus opciones". "El presidente (Trump) ha sido claro esta mañana en su mensaje al decir que hay países en todo el mundo que también deben estar preparados para dar la cara en esta vía marítima crítica. No es una tarea exclusiva de la Armada de los Estados Unidos", indicó. Antes de la comparencia de Hegseth, Trump pidió en su red Truth Social a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz. "Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", exhortó.