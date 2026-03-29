Más de 93.000 instalaciones civiles dañadas en Irán por la ofensiva de USA e Israel

Teherán, Irán

Más de 93.000 instalaciones civiles, entre ellas 600 escuelas y 295 centros sanitarios, resultaron dañadas en Irán desde el inicio de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra el país persa, según el último balance publicado este domingo por la Media Luna Roja iraní.

Según los datos difundidos por el organismo, y recogidos por la agencia de noticias Tasnim, entre estas instalaciones figuran 71.547 viviendas y 20.779 locales comerciales en varias provincias.

La misma fuente subraya que 31.562 de estas viviendas y comercios dañados se encuentran en la capital iraní.