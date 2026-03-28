El petróleo sube un 55 % tras el primer mes de la guerra en Oriente Medio

Madrid, España

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que hizo saltar por los aires la aparente calma de los mercados financieros cumple un mes, periodo en el que el barril de petróleo brent se ha disparado un 55 %, hasta los 112 dólares. La incertidumbre ha marcado las últimas semanas, en las que se ha confirmado el escenario más temido por los mercados, el de un conflicto prolongado en el tiempo. Este contexto ha impulsado al alza los precios del petróleo y del gas ante los daños en infraestructuras energéticas y el riesgo de una menor oferta a nivel global. El barril brent, el crudo de referencia europeo, se ha disparado un 55,31 % desde el inicio del conflicto, y ha llegado a estar cerca de los 120 dólares. El crudo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), ha subido un 48,67 % y roza los 100 dólares, su máximo desde mediados de 2022.

En paralelo, el gas se ha revalorizado más del 70 % hasta los 54,155 euros por megavatio hora. A la vez, se han registrado importantes caídas en las principales Bolsas. Además del recorte del 8,49 % del IBEX, el indicador de la española, Fráncfort retrocede un 11,8 % desde que se inició la guerra en Irán; París, un 10,24 %; Londres, un 8,64 % y Milán, un 8,11 %. Según el analista de XTB Manuel Pinto, estas caídas reflejan un escenario de pesimismo ante una posible desaceleración económica, derivada del aumento de los precios energéticos, el repunte de la inflación y la expectativa de subidas de tipos de interés. Fuera de Europa, también ha habido caídas bursátiles. En Asia, la bolsa de Seúl ha retrocedido un 12,9 %; Tokio, un 9,31 %; y Hong Kong, un 5,53 %.