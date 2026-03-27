Hutíes amenazan con intervención militar si aliados de EEUU se unen a la guerra

Saná, Yemen.

En un pronunciamiento televisado, el portavoz del brazo militar de los hutíes Yahya Sarea aseguró que las fuerzas del grupo tienen "las manos en el gatillo " y están preparadas para intervenir bajo estas condiciones específicas que ampliarían la guerra en la región.

Los hutíes de Yemen , aliados de Irán, declararon en la noche del viernes estar listos para involucrarse en el conflicto en Oriente Medio con una intervención militar directa en caso de que nuevos actores se unan a Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, o en caso de que el mar Rojo sea usado para ataques contra Irán.

Sarea dijo que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.

"No lo permitiremos", afirmó.

El pronunciamiento también hizo un llamado en contra de la escalada del conflicto por parte de Washington y Tel Aviv, sugiriendo que la respuesta de los hutíes dependerá del desarrollo de su ofensiva.

Estas declaraciones llegan al mes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, bastión del "Eje de la resistencia" que incluye a los hutíes, entre otros grupos armados de Oriente Medio.

El mar Rojo, una ruta clave para el comercio global, se ha convertido en un punto de debate recientemente a raíz de los ataques previos de los hutíes contra barcos y objetivos comerciales vinculados con Israel, según el grupo.

Cualquier intento de bloquear o interrumpir el tráfico por esta ruta podría tener fuertes implicaciones para el comercio internacional, especialmente a través del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, en la entrada meridional del mar Rojo.