Irán amenaza con ataques a infraestructura de combustible y energía vinculadas a USA

Teherán, Irán

El Ejército iraní amenazó este miércoles con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región si son atacadas sus infraestructuras, tras los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones gasistas en el sur de Irán.

"Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars.

El Ejército apuntó que considera "legítimo" atacar "la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen" y subrayó que tomará "represalias contundentes a la primera oportunidad".