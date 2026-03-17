¿Quién era Ali Larijani, líder clave de Irán a quien Israel afirma haber matado?

Israel subió las alarmas este martes al anunciar que habría “eliminado” a Alí Larijani, una figura clave del régimen iraní y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional. En el mismo comunicado, aseguró también haber abatido a un general de la milicia Basij, vinculado a los Guardianes de la Revolución.
¿Quién era Alí Larijani?
Matemático y filósofo de formación, además de veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), Larijani construyó una extensa trayectoria dentro del sistema político de la República Islámica.
Durante la década de 1980 fue compañero como comandante de la Guardia Revolucionaria en el conflicto con Irak, antes de dar el salto definitivo a la política.
A lo largo de su carrera asumió cargos de gran relevancia: fue director de la emisora estatal, principal negociador nuclear del país y presidente del Parlamento iraní durante 12 años, hasta 2020. Desde su nombramiento como asesor en 2004, incrementó progresivamente su influencia sobre el líder supremo, Alí Jamenei, especialmente en temas de seguridad.
Tras el conflicto con Israel el año pasado, volvió a ganar protagonismo al asumir como jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, un órgano considerado por muchos analistas como clave en la toma de decisiones estratégicas en Irán.
Israel afirma haber matado a Alí Larijani
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, aseguró que Larijani murió en un ataque ocurrido la noche del lunes. También informó sobre la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij.
"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, a través de un video.
Sin embargo, las autoridades iraníes no han confirmado la muerte del dirigente. Tras el anuncio, la cuenta oficial de Larijani en X publicó una carta manuscrita sin fecha, en la que lamenta el fallecimiento de miembros de la marina iraní, sin hacer referencia al supuesto ataque.
Por su parte, el ejército israelí informó haber lanzado una serie de bombardeos contra la infraestructura del régimen iraní en todo Teherán, además de operaciones en Líbano.