Putin condena muerte de Jameneí y la califica de asesinato

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.

”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El jefe del Kremlin pidió a su homólogo iraní transmitir su más sentido pésame y palabras de apoyo a todo el pueblo de la República Islámica y aseguró que en Rusia Jameneí siempre será recordado como un ”destacado estadista” que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones entre ambos países.