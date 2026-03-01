  1. Inicio
  2. · Mundo

Impacto de misil deja decenas de heridos en Israel

Un misil iraní impactó en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, y dejó varios heridos, incluida una niña en estado grave

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 06:34 -
  • Agencia EFE
Impacto de misil deja decenas de heridos en Israel

Servicios de emergencia en el lugar donde un misil iraní impactó un edificio en Tel Aviv, Israel, el 28 de febrero de 2026.

 ABIR SULTAN / EFE
Jerusalén, Israel

Varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña en estado grave, tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, informaron los servicios de emergencias israelíes.

Según el servicio de emergencias MDA, se registraron varios heridos tras el impacto de un proyectil que, de acuerdo con la Policía, golpeó "una estructura".

Imágenes del lugar distribuidas por el MDA muestran una gran columna de humo y fuego en una zona aparentemente residencial. Este es el tercer impacto de un misil del que ha informado Israel, que hasta el momento ha dejado una víctima mortal, una mujer filipina de 40 años en Tel Aviv.

Trump e Irán confirman la muerte de Alí Jameneí tras bombardeos ​​​​

El Consejo de Europa, sobre Irán

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, llamó este domingo al cese de las hostilidades en el conflicto en Oriente Medio y al respeto a la Carta de las Naciones Unidas, y criticó que el mundo ya no tenga "orden legal, solo fuerza y dobles estándares".

Así lo consideró en relación al ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, con las consiguientes represalias de Teherán, pero también a las crisis vividas "en Ucrania, en Gaza, en Venezuela y, de una manera diferente, en Groenlandia".

"Nadie puede esconderse tras la pretensión de que este orden nunca se ha violado, o de que los poderosos no han impuesto su voluntad cuando les ha convenido", manifestó Berset en un comunicado.

Para él, "el conflicto que se está desarrollando en Irán, Israel y en todo el Golfo es una prueba para determinar si Europa tiene la intención de dar forma al orden emergente o si simplemente se limitará a observar su fragmentación".

Netanyahu dice que hay señales de que el líder supremo de Irán "está muerto"

"La inacción no es prudencia. Es abdicación", recalcó el jefe del Consejo de Europa, que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea (UE), sino que es una organización independiente dedicada a la promoción de los derechos humanos en el continente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias