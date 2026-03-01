Impacto de misil deja decenas de heridos en Israel

Jerusalén, Israel

Varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña en estado grave, tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, informaron los servicios de emergencias israelíes. Según el servicio de emergencias MDA, se registraron varios heridos tras el impacto de un proyectil que, de acuerdo con la Policía, golpeó "una estructura". Imágenes del lugar distribuidas por el MDA muestran una gran columna de humo y fuego en una zona aparentemente residencial. Este es el tercer impacto de un misil del que ha informado Israel, que hasta el momento ha dejado una víctima mortal, una mujer filipina de 40 años en Tel Aviv.

El Consejo de Europa, sobre Irán

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, llamó este domingo al cese de las hostilidades en el conflicto en Oriente Medio y al respeto a la Carta de las Naciones Unidas, y criticó que el mundo ya no tenga "orden legal, solo fuerza y dobles estándares". Así lo consideró en relación al ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, con las consiguientes represalias de Teherán, pero también a las crisis vividas "en Ucrania, en Gaza, en Venezuela y, de una manera diferente, en Groenlandia". "Nadie puede esconderse tras la pretensión de que este orden nunca se ha violado, o de que los poderosos no han impuesto su voluntad cuando les ha convenido", manifestó Berset en un comunicado. Para él, "el conflicto que se está desarrollando en Irán, Israel y en todo el Golfo es una prueba para determinar si Europa tiene la intención de dar forma al orden emergente o si simplemente se limitará a observar su fragmentación".