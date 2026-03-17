Guerra en Irán podría empujar a 45 millones más al hambre a nivel mundial

Roma

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas alertó de que casi 45 millones de personas adicionales, sobre todo en Asia y África, podrían verse afectadas por la inseguridad alimentaria aguda como consecuencia de la guerra contra Irán y su impacto en Oriente Medio, lo que marcaría un nuevo récord.

Esta cifra se alcanzaría si las hostilidades no cesan antes de mediados de año y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, según un análisis del organismo publicado este martes."

La paralización virtual del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y los crecientes riesgos para la navegación en el mar Rojo ya están elevando los precios de la energía, el combustible y los fertilizantes, agravando el hambre más allá de Oriente Medio", avisó.