Honduras condena enérgicamente ataques de Irán contra países del Medio Oriente

Tegucigalpa

El Gobierno de Honduras condenó este domingo “en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán” contra varios países del Medio Oriente, “los cuales constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras señaló que los ataques de Irán fueron perpetrados contra “el Reino de Bahréin, el Estado de Kuwait, el Sultanado de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania”.

”Honduras expresa su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas y reafirma su respaldo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad, que copatrocinó, la cual exige el cese inmediato de los ataques, la protección de la población civil y el pleno respeto al derecho internacional humanitario”, subraya la escueta declaración difundida en redes sociales.