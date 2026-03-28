Guerra en Ucrania pasa desapercibida ante el caos del Medio Oriente

Han transcurrido cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el conflicto continúa activo sin señales claras de una pronta resolución. Han transcurrido cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, y el conflicto continúa activo sin señales claras de una pronta resolución.
Durante este tiempo, los enfrentamientos han dejado miles de víctimas y severos daños en la infraestructura de ambos bandos, agravando el impacto humanitario y económico en la región.
Pese a intentos de negociación y los llamados internacionales al cese, la situación en el terreno sigue siendo volátil. Las operaciones militares se mantienen en distintas zonas estratégicas, mientras la población civil enfrenta las consecuencias de un conflicto.
Entre el 23 y el 24 de marzo, Moscú llevó a cabo el mayor ataque con drones desde el inicio de la guerra, al lanzar cerca de un millar de aparatos no tripulados. Este incremento en el uso de tecnología militar no solo refleja un cambio en las estrategias de combate.
Según expertos, la principal diferencia entre ambos países radica en los objetivos de cada país: mientras Rusia dirige sus ataques hacia ciudades, infraestructura civil e instalaciones energéticas en Ucrania, las fuerzas ucranianas centran sus operaciones en objetivos vinculados a la maquinaria militar rusa.
Mientras tanto, Kiev en febrero logró recuperar más territorio del que perdió por primera vez desde mediados de 2024, ha conseguido en las últimas semanas impactar varias refinerías, plantas industriales, polígonos y terminales portuarias en la retaguardia rusa.
“Ucrania está extendiendo la guerra al territorio ruso. La retaguardia rusa ya no está segura. Lo que el Kremlin durante años ha vendido a su pueblo como una ‘guerra lejana’ es lenta, metódica y muy concretamente llegando a casa”, confirmó Alexandre Melnik, ex diplomático ruso, profesor del ICN Business School.
La guerra entre Rusia y Ucrania, ha recibir menos atención mediática, debido al estallido del conflictos de Irán.
Los enfrentamientos recientes en Oriente Medio, con ataques y represalias entre Teherán, Estados Unidos e Israel, han acaparado los titulares internacionales, desplazando temporalmente la cobertura del conflicto ucraniano.
Esta menor visibilidad no significa que la guerra haya disminuido; los combates continúan con víctimas y daños a la infraestructura.
Sin embargo, el enfoque global se ha centrado en los riesgos inmediatos que la crisis en Irán representa para la seguridad, los mercados energéticos y las alianzas estratégicas, dejando en segundo plano un conflicto que sigue marcando la política y la economía en Europa del Este.