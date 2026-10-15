Condenan a prisión a 3 mexicanos y 4 ecuatorianos en El Salvador por narcotráfico

San Salvador, El Salvador. Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a 14 y 21 años de cárcel a tres mexicanos ya cuatro ecuatorianos por el tráfico de más de 1,200 kilogramos de cocaína, valorados en más de 31,6 millones de dólares, informó este jueves la Fiscalía General.
Los extranjeros fueron capturados por la Marina Nacional en agosto de 2024 y se les incautaron “varias armas de guerra, municiones y cargadores”, según la Fiscalía.
Los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez recibieron una condena de 14 años de prisión por tráfico de drogas.
Por su parte, los mexicanos Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz fueron sentenciados a 21 años de cárcel por tráfico de armas.
Los cargamentos de cocaína, de acuerdo con la información de la Fiscalía, fueron trasladados en tres embarcaciones y fueron localizados en aguas del Pacífico salvadoreño.
En 2024 se incautaron más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares, según informes oficiales.
En 2025 las incautaciones sumaron poco más de 25 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, con un valor superior a los 618,7 millones de dólares.
Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, se han incautado de 73,8 toneladas de droga en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele (desde 2019), con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares.