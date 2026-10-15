Condenan a prisión a 3 mexicanos y 4 ecuatorianos en El Salvador por narcotráfico

San Salvador, El Salvador. Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a 14 y 21 años de cárcel a tres mexicanos ya cuatro ecuatorianos por el tráfico de más de 1,200 kilogramos de cocaína, valorados en más de 31,6 millones de dólares, informó este jueves la Fiscalía General.

Los extranjeros fueron capturados por la Marina Nacional en agosto de 2024 y se les incautaron “varias armas de guerra, municiones y cargadores”, según la Fiscalía.

Los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez recibieron una condena de 14 años de prisión por tráfico de drogas.