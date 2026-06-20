Bukele informa sobre el mayor golpe al narcotráfico en la historia de El Salvador

SAN SALVADOR

Elementos de la Marina Nacional de El Salvador interceptaron dos embarcaciones que transportaban un total de 6,68 toneladas de cocaína y capturaron a seis extranjeros, según informó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

De acuerdo con la información indicada por el mandatario en su cuenta de X, la acción -ejecutada el jueves- representa "el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador", dado que el cargamento total suma un poco más de las 6,60 toneladas incautadas en febrero pasado.

Ambas embarcaciones fueron interceptadas en aguas de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, lugar donde han ocurrido la mayoría de incautaciones de droga en los últimos años en el país centroamericano y que se encuentra ubicado entre los centrales departamentos de San Vicente y La Paz.

En una embarcación "viajaban tres narcotraficantes: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3,425 toneladas de cocaína", indicó Bukele y subrayó que "seis horas después, en la misma zona de operación, fue ubicada una segunda embarcación donde viajaban otros tres narcotraficantes (de las mismas nacionalidades): dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3,255 toneladas de cocaína".

La droga está valorada en "167 millones de dólares", añadió el jefe de Estado.

De acuerdo con el mandatario, "esta operación establece un nuevo récord nacional, al superar las 6,606 toneladas decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026".