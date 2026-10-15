Hondureño es asesinado a puñaladas en Barcelona, España

La víctima era originaria de la aldea El Cerro , en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, Honduras, de donde era conocido por familiares, amigos y allegados.

Barcelona, España. Un hondureño identificado como Walter Henríquez murió tras ser atacado con arma blanca durante la madrugada del martes 13 de octubre en la calle Romaní, en la ciudad de Barcelona, España.

Las circunstancias del hecho y el supuesto motivo de la agresión deberán ser esclarecidos por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las versiones preliminares de testigos, el hondureño habría sido interceptado y agredido por desconocidos alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Tras el ataque, equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a Henríquez e intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a la asistencia brindada, el hondureño falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

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Agentes policiales también llegaron a la escena, donde realizaron las diligencias correspondientes y acordonaron el área para facilitar las investigaciones.

Posteriormente, personal forense se encargó de las actuaciones relacionadas con el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, como parte del procedimiento establecido en este tipo de casos.

Hasta el momento, la información preliminar difundida no establece si hay personas detenidas por el crimen ni brinda detalles sobre la identidad de los presuntos responsables.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió la agresión, quiénes participaron en el ataque y si el supuesto motivo relacionado.

La muerte de Walter Henríquez ha provocado consternación entre los hondureños residentes en España y entre los habitantes de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, de donde era originario.

La noticia también ha causado profundo dolor entre sus familiares, quienes ahora enfrentan la pérdida de su ser querido en circunstancias violentas y lejos de su tierra natal.