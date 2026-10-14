Salvadoreño muere tiroteado en complejo de apartamentos en Georgia

La víctima fue identificada como Luis Mario Martínez, quien falleció el domingo 11 de octubre.

Georgia, Estados Unidos. Un joven salvadoreño de 22 años murió tiroteado en un complejo de apartamentos del área de Tucker, en Gwinnett County, Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por Telemundo Atlanta, las autoridades recibieron un reporte de disparos alrededor de las 6:00 de la tarde en las inmediaciones de Preston Lake Drive.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a Martínez con varias heridas de bala en el complejo de apartamentos Capella. Pese a la intervención policial, el joven murió en el sitio.

Tras el hallazgo, la Policía de Gwinnett County inició una investigación por homicidio para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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Según los primeros reportes, el tiroteo aparentemente estuvo dirigido contra la víctima. Sin embargo, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni han informado sobre la identidad de posibles sospechosos.

Los investigadores continúan recopilando información para determinar qué ocurrió e identificar a la persona o las personas responsables de la muerte del joven salvadoreño.

Mientras avanzan las diligencias, los familiares de Luis Mario Martínez iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo a El Salvador.

La familia busca reunir los recursos necesarios para trasladar los restos de Martínez a su país de origen y darle el último adiós junto a sus seres queridos.

Hasta el momento, la investigación permanece bajo responsabilidad de las autoridades de Gwinnett County, que no han divulgado nuevos detalles concluyentes sobre el homicidio.