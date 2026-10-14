Lorena Manzo murió tras ataque con arma blanca; su madre también fue herida

Risaralda, Colombia. Una mujer identificada como Lorena Manzo, de 30 años, murió la noche del lunes 12 de octubre tras ser atacada presuntamente con un arma blanca por su pareja sentimental, en una vivienda del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, Colombia. Su madre también resultó herida cuando intentaba defenderla.
Según las primeras versiones, el hecho ocurrió durante una discusión entre Lorena Manzo y su compañero sentimental, presuntamente relacionada con celos. En medio del altercado, el hombre habría atacado en repetidas ocasiones a la joven, provocándole heridas de gravedad.
La madre de Lorena Manzo habría intervenido para intentar proteger a su hija, pero también terminó lesionada durante la agresión. El caso dejó a la familia enfrentada a una tragedia que ha generado consternación en la comunidad de Quinchía.
Tras el ataque, Lorena Manzo fue trasladada de urgencia al hospital municipal. Sin embargo, de acuerdo con los reportes preliminares, la joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales, debido a la gravedad de las heridas que habría sufrido.
El presunto responsable, un hombre de 27 años que sería la pareja sentimental de la víctima, fue capturado en flagrancia por la Policía en el lugar de los hechos. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el hombre se encontraba presuntamente en estado de embriaguez al momento de los hechos y registraba antecedentes judiciales por lesiones personales. Estos señalamientos deberán ser considerados dentro de las actuaciones de las autoridades competentes.
El detenido deberá comparecer ante un juez de control de garantías, instancia en la que se evaluará la legalidad de la captura y se determinarán los pasos siguientes del proceso, incluida una eventual imputación de cargos y la posible imposición de una medida de aseguramiento.
La Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias de la agresión y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras avanzan las investigaciones, la información preliminar apunta a una discusión de pareja como antecedente del ataque, aunque las circunstancias exactas todavía deben ser determinadas por las autoridades.
La muerte de Lorena Manzo también provocó mensajes de rechazo a la violencia contra las mujeres. En pronunciamientos difundidos tras el caso, se recordó que ninguna discusión o diferencia justifica una agresión y se pidió fortalecer la protección de las mujeres para evitar que hechos similares terminen en nuevas muertes.