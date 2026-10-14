Lorena Manzo murió tras ataque con arma blanca; su madre también fue herida

Risaralda, Colombia. Una mujer identificada como Lorena Manzo, de 30 años, murió la noche del lunes 12 de octubre tras ser atacada presuntamente con un arma blanca por su pareja sentimental, en una vivienda del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, Colombia. Su madre también resultó herida cuando intentaba defenderla.

Según las primeras versiones, el hecho ocurrió durante una discusión entre Lorena Manzo y su compañero sentimental, presuntamente relacionada con celos. En medio del altercado, el hombre habría atacado en repetidas ocasiones a la joven, provocándole heridas de gravedad.

La madre de Lorena Manzo habría intervenido para intentar proteger a su hija, pero también terminó lesionada durante la agresión. El caso dejó a la familia enfrentada a una tragedia que ha generado consternación en la comunidad de Quinchía.

Tras el ataque, Lorena Manzo fue trasladada de urgencia al hospital municipal. Sin embargo, de acuerdo con los reportes preliminares, la joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales, debido a la gravedad de las heridas que habría sufrido.